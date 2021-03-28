Adalet yoksa huzur yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki akşam beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Futbolda barışı tesis etmenin adaletten geçtiğinin altını çizen Çebi, ilginç ifadeler kullandı. Şampiyonluk için daha çok maç olduğunu belirten başkan, "Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama şampiyon olmuş gibi kendinizi adledemezsiniz. Önümüzde 11 maç var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız. Dolayısıyla zor günler var. Buna dikkat etmemez gerek" dedi. Çebi şöyle devam etti.

KURULLAR DEĞİŞMELİ

Adaletsızliği yaşadığınızı hissettiğinizde infial ediyorsunuz. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. TFF'de Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu var, birçok kurul var. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı yönünde algılar var. Bazen hak veriyorum. Bir kurul A konusunda 30 gün, aynı konuda B'ye 40 gün ceza veriyor. Bu kurulların değiştirilmesi, görev almadan önce nasıl seçileceği ile ilgili kulüplerimizin talebi oldu, biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin şeklinde bir talebimiz var.

ONLAR GEZSİN BİZ ACI ÇEKELİM!

Birçok kulüplerin bu hale gelmesine neden olan yöneticiler, sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir. Kulüpler ülkelerin değerleridir.

HOCAMIZLA HİÇBİR DERDİMİZ YOK

Sergen Hocamın Beşiktaş'ın özünden gelmesi ayrı keyiftir, düzgündür, çalışkandır, akıllıdır, zekidir. Hocamın meziyetleri Beşiktaş için çok önemli. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyorum. O da biz de aynı düşüncedeyiz. Biz devam ediyoruz, onun da derdi yok benim de yok. Umarım kupayı ve kupaları hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder.

SEYİRCİ GELİRİNİ İSTİYORUZ

Gelirimiz zaten giderimizi karşılamazken, mevcut olan gelirimiz 3'te 1 oranında düştü. Umarım pandemi çok çabuk biter çünkü seyirci gelirini başka türlü telafi edemezsiniz. Bu ekonomide yaşanan kaybı göz önünde bulundurursanız geriye yayın geliri kalıyor. Yayıncı kuruluşlarımızla iyi ilişki içerisinde olmamız gerek. Onların kazanabilecekleri ortamın oluşmasına katkı vermeliyiz.

SADECE BANA İNANIN

Geldiğimde içinde bulunduğumuz durumu camiaya anlatmaya çalıştım. Bu dönemde çok eleştirildim. Bana, negatif mesajlar verme, sürekli şikayet etme, pozitif ol dediler. Ben pozitifim. Bu dertleri anlatırken, ben bu takımın şampiyon olabileceğini de ifade ediyorum. Transferler konusunda bizden çok şey beklemesinler. Her ne kadar muhalif seslerden yanlış ve art niyetli sesler geliyorsa da camia üyelerine ve değerli taraftarlara sesleniyorum, kulaklarınızı tıkayın, sadece bana inanın.

ROSIER VE GHEZZAL ZOR OLACAK

Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz. Oyuncularımız iyi oynayınca değerleri de artıyor, çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğuyla önümüzdeki sene yine sahada olacağız.

İYİ Kİ VARLAR

Rakiplerimiz de başarılılar. İyi ki varlar. Onlar olmasa biz futboldan zevk alamayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar olmadan şampiyon olsak bir şey ifade etmez. Rakiplerimiz değerli olduğu için şampiyonluk çok şey ifade edecektir. Özellikle son 1-2 sene içinde Anadolu takımlarının da başarılı olduğunu görüyoruz. Antalyaspor'un finale kalması, Alanyaspor'un, Rizespor'un başarısı.

BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN KENARDA

Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. Yıldız olabilecekleri bulacaksınız, böylece kulüplerinize hem başarıyı hem de ekonomik getiri sağlamış olacaksınız. Sahanın kenarında koşup, topa ayağını Beşiktaş için bir kere bile vurmamış oyunculara milyonlarca euro ödüyoruz. Orada koşup oynamamalarının nedeni başarısız olmalarıdır, kimse başarılı oyuncuyu kenarda tutmaz.

O SÖZLER BİZE AİT

Sahada maçı yakın seyreden teknik direktörlerin, hakemlerle ilgili söylediği sözlerin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Son maçta hocamızın Fenerbahçe maçını yöneten hakemle ilgili bir söylemi vardı. Onun o söylemi Beşiktaş camiasının söyleminin ta kendisidir.

GENÇ HAKEM TARAFTARIYIM

Hakemlerle ilgili eski hakemlerle bir hakem çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu çalıştay fikrinin içindeyiz. Genç hakemlerin ben hakem taraftarıyım. Yaşlılar hata yapana kadar, bırakın gençler hata yapsın. Türk futbolu 50 yıldır var, eski tarihli gazetelerde de hakem tartışılıyor, o gün de var bugün de var. Maça çıkacak hakemin baskı altında olmasına engel olmak lazım.

KEŞKE BORÇLARI SİLEBİLSEM

Borçları olan kulüplerin borcunu sihirli bir değnekle sıfırlamayı çok isterdim. Ama daha sonra gelecek yöneticileri de, aklı selim yöneticileri de ben seçmek isterdim.

VAR HATALARI AZALTTI

VAR'ın hataları azalttığına inanıyorum. İyi niyetli yönetiyorsanız ve gerekli ihtimamı gösteriyorsanız VAR kıymetli. Bütün mesele, karşınızdaki takımlara saygı duymak.