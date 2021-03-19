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'tan aday kadro açıklanmasının ardından paylaşımı

, A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunun açıklanmasının ardından flaş bir paylaşıma imza attı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından kadroya alınmayan 'ın fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:33
Beşiktaş'tan aday kadro açıklanmasının ardından Rıdvan Yılmaz paylaşımı

'ta bu sezon sergilediği performansla 'a layık görülen sol bek , kadrosuna dahil edilmişti.

Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, 'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından 'parlayan yıldız' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.


GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

10 Kasım'da yaptığı açıklamada sol bekleri değerlendirmek istediğini açıklamıştı.

İŞTE O SÖZLER:

"Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir. Bütün oyunculara kapımız açık" dedi.

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