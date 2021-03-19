Beşiktaş'tan aday kadro açıklanmasının ardından Rıdvan Yılmaz paylaşımı

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Milli Takım'a layık görülen sol bek Rıdvan Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.
Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, A Milli Takım'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından 'parlayan yıldız' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.
GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Şenol Güneş 10 Kasım'da yaptığı açıklamada sol bekleri değerlendirmek istediğini açıklamıştı.
İŞTE O SÖZLER:
"Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. Stoper mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir. Bütün oyunculara kapımız açık" dedi.