Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.
Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:
3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş