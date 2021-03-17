Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Son dakika spor haberi: durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Son dakika spor haberi... 'in ardından yarı final mücadelesinde de 'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran , rakip tanımıyor. Siyah-beyazlılar müthiş oyununu her kulvarda sürdürürken, inanılmaz bir de seri yakaladı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Spor Toto 'de liderliğini sürdüren , 'nda 'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan , bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:
3 Şubat 2021: Spor Toto , Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

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