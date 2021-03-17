Son dakika spor haberi: Beşiktaş durdurulamıyor! Tam 44 gündür...

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.