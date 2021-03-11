Ghezzal dinlenebilir

Kartal'da tüm gözler Başakşehir maçında olsa da, Yalçın, kart sınırındaki isimlerden Ghezzal'ı bu maçta dinlendirmeyi düşünüyor. Yalçın'ın, en güvendiği isimlerden biri olan Cezayirli yıldızı Vodafone Park'taki Fenerbahçe derbisinde mutlaka kullanmak istediği için bu hafta kulübede oturtabileceği ifade edildi.



KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçından sonra yapılan şut çalışması ile tamamlandı.