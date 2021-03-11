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Ghezzal dinlenebilir

Kartal'da tüm gözler maçında olsa da, , kart sınırındaki isimlerden Ghezzal'ı bu maçta dinlendirmeyi düşünüyor. Yalçın'ın, en güvendiği isimlerden biri olan Cezayirli yıldızı 'taki derbisinde mutlaka kullanmak istediği için bu hafta kulübede oturtabileceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Ghezzal dinlenebilir

Kartal'da tüm gözler maçında olsa da, , kart sınırındaki isimlerden Ghezzal'ı bu maçta dinlendirmeyi düşünüyor. Yalçın'ın, en güvendiği isimlerden biri olan Cezayirli yıldızı 'taki derbisinde mutlaka kullanmak istediği için bu hafta kulübede oturtabileceği ifade edildi.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR
, Başakşehir maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2 ve oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçından sonra yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

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