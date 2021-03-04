Beşiktaş, Utku ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansından memnun olduğu genç kaleci de Beşiktaş'ta kalma taraftarı. Utku Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Utku'nun kalede olduğu 6 karşılaşmada Beşiktaş 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Utku kalacak
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Utku Yuvakuran ile ilgili kararını verdi. Zorlu Malatya deplasmanında son anda 11'e dahil edilen ve gösterdiği performans ile alkış toplayan 23 yaşındaki kaleci takımda tutulacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50