Utku kalacak

Beşiktaş, Utku ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansından memnun olduğu genç kaleci de Beşiktaş'ta kalma taraftarı. Utku Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Utku'nun kalede olduğu 6 karşılaşmada Beşiktaş 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.