Haberler Beşiktaş Utku kalacak

Utku kalacak

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile ilgili kararını verdi. Zorlu deplasmanında son anda 11'e dahil edilen ve gösterdiği performans ile alkış toplayan 23 yaşındaki kaleci takımda tutulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Utku kalacak

, Utku ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Teknik direktör 'ın performansından memnun olduğu genç kaleci de Beşiktaş'ta kalma taraftarı. Utku Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Utku'nun kalede olduğu 6 karşılaşmada Beşiktaş 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

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