Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyapsor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ersin Destanoğlu'na dair de konuşan Yalçın "Ciddi bir durumu yok" dedi.

"Zemin, hiç söylendiği kadar kötü değil, gayet güzel görünüyor. Hava da gayet iyi. Tam futbola uygun bir hava var."

"Ersin'in bir hastalığı var ama corona virüsü değil. Kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık. Yarın gerekli tetkikleri yapacaklar, biz de Utku'yla başlayacağız. Bugün için ciddi bir durumu yok."

"Malatya, her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyorlar ama iyi oyuncuları var. Acquah'ı da ben almıştım zaten. Bugün daha dirençli bir kadroyla başlamayı tercih ettim. Oyuna göre hamleler yapabiliriz. Maçları bitiş olarak da düşünmek lazım."