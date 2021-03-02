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Son dakika spor haberi: maçı öncesi 'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 28. haftasında karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkan 'ta teknik direktör karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 18:24
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelen 'ın başarılı çalıştırıcısı , mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 'na dair de konuşan Yalçın "Ciddi bir durumu yok" dedi.

"Zemin, hiç söylendiği kadar kötü değil, gayet güzel görünüyor. Hava da gayet iyi. Tam futbola uygun bir hava var."

"Ersin'in bir hastalığı var ama corona virüsü değil. Kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık. Yarın gerekli tetkikleri yapacaklar, biz de 'yla başlayacağız. Bugün için ciddi bir durumu yok."

", her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyorlar ama iyi oyuncuları var. 'ı da ben almıştım zaten. Bugün daha dirençli bir kadroyla başlamayı tercih ettim. Oyuna göre hamleler yapabiliriz. Maçları bitiş olarak da düşünmek lazım."

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