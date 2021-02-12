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Turu hak ettik!

karşısında penaltıya kalmalarına rağmen turu hak ettiklerini belirten Yalçın, “Son vuruşları daha iyi yapabilseydik tur penaltılara kalmazdı” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Turu hak ettik!
Teknik Direktörü , 120 dakika sonunda penaltıların yarı finalisti belirlediği maçında, turu hak eden taraf olduklarını belirtti. "Son vuruşlarda yaşadığımız beceriksizlik, maçı bu noktalara getirdi" diyen başarılı hoca, " kazandığımız maça göre bu sefer 11'e 11 rakibe fırsat tanımadık. Oynadığımız baskılı futbola göre daha rahat hedefe ulaşabileceğimiz maçta son vuruşlarda yeterli beceriyi gösteremedik" dedi.

HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA

İkinci yarıda da kazanmak için her şeyi yaptıklarının altını çizen Sergen Yalçın, bir türlü topu içeri atamamalarından yakındı. 19 şut çektikleri bir maçı daha rahat kazanmaları gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son vuruşları daha iyi yapabilseydik tur penaltılara kalmazdı. Beşiktaş'ın adının olduğu her yerde hedef şampiyonluktur. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu yoğun fikstürde hedefimiz sezonu çifte kupayla tamamlamaktır" diye iddialı konuştu.
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