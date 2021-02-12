Turu hak ettik!

HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA
İkinci yarıda da kazanmak için her şeyi yaptıklarının altını çizen Sergen Yalçın, bir türlü topu içeri atamamalarından yakındı. 19 şut çektikleri bir maçı daha rahat kazanmaları gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son vuruşları daha iyi yapabilseydik tur penaltılara kalmazdı. Beşiktaş'ın adının olduğu her yerde hedef şampiyonluktur. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu yoğun fikstürde hedefimiz sezonu çifte kupayla tamamlamaktır" diye iddialı konuştu.