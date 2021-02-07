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- maçında N'Sakala kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Son dakika haberi: 'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Fabrice N'Sakala, 21. dakikada çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:40
Beşiktaş - Konyaspor maçında N'Sakala kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

'in 24. haftasında 'u konuk eden 'ta Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 15. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Konyaspor hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü.

Josef'in araya girdiği topu kapmak için hamle yapan N'Sakala, Jevtovic'e kayarak yaptığı müdahalenin ardından 6 dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

İşte o pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

DOLMABAHÇE'DE ÜST ÜSTE 2'NCİ KIRMIZI!

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı üst üste 2. lig maçında da kırmızı kart gördü. Trabzonspor maçında Dorukhan Toköz kızarırken, Konya karşısında da N'Sakala takımını 10 kişi bıraktı.

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