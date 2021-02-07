Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI





BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.



Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda yer almadı.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA!

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.



Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşan İki ekip, bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. Kupa mücadelesi 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.