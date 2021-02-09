Haberler Süper Lig Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! ve ...

'de zirve yarışı alev aldı... İlk 24 hafta sonunda , ve 48 puanla zirveyi paylaşırken , ve 'un da takibi sürüyor. 24. haftada oynanan kritik sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 14:23 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 14:42
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 24. haftanın sonuna gelinirken, ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin zirvesini 48 puanla paylaşıyor. Averajla lider durumda bulunan takip ederken, 3. sırada yer alıyor.

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Galatasaray ezeli rakibi deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş'ta haftayı kayıp olarak kapattı.

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleler sonrası iddaa risk oranı şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başakşehir - 700.00 / Eski oran: 500.00

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hatayspor - 150.00 / Eski oran: 200.00

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Alanyaspor - 75.00 / Eski oran: 75.00

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor - 14.00 / Eski oran: 18.00

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş - 2.90 / Eski oran: 2.90

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray - 2.90 / Eski oran: 3.75

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe - 2.25 / Eski oran: 1.85

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