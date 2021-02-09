Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 24. haftanın sonuna gelinirken, ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin zirvesini 48 puanla paylaşıyor. Averajla lider durumda bulunan Galatasaray'ı Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Galatasaray ezeli rakibi deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş'ta haftayı kayıp olarak kapattı.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleler sonrası iddaa risk oranı şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...