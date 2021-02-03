Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında 2-1'lik skorla Trabzonspor'a boyun eğen Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor'un 39. dakikada Gökdeniz ile bulduğu gole Sergen Yalçın'ın öğrencileri 73. dakikada Vida ile cevap verdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 45'e çıkardı, Antalyaspor ise 30 puana yükseldi.

ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 70 dakikasında Veysel Sarı, Larin'e yaptığı hareket sonucunda ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Denizlispor'a konuk olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçı yedek kulübesinde görev bekledi.

YANAL'DAN 3 İSME KESİK

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısına Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton ve Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle çıktı.

YANAL 700'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı.

Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.