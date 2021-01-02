Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor.

Elneny için bir girişimde bulunma kararı alan Beşiktaşlı yöneticiler, transferde İngiliz ekibinin tavrına göre hareket edecek.