Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal'e dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan Mohamed Elneny yeniden tartışmalı hale geldi.
Arsenal taraftarı, Mısırlı oyuncunun ilk 11'de oynamasına karşı çıkıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı.
Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor.
Elneny için bir girişimde bulunma kararı alan Beşiktaşlı yöneticiler, transferde İngiliz ekibinin tavrına göre hareket edecek.
DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Elneny'nin piyasa değeri ise 7 milyon euro.
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon başında Elneny'nin takımda tutulması gerektiğini dile getirmişti.