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Elneny geri mi dönüyor? 'le görüşme...

Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek isteyen , eski yıldızı 'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 'de beklentilerin altında kalan Mısırlı orta saha oyuncusunu yeniden kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:43
Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

'tan ayrıldıktan sonra 'e dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan yeniden tartışmalı hale geldi.

Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

taraftarı, Mısırlı oyuncunun ilk 11'de oynamasına karşı çıkıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı.

Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor.

Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

Elneny için bir girişimde bulunma kararı alan Beşiktaşlı yöneticiler, transferde ekibinin tavrına göre hareket edecek.

Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Mısırlı oyuncunun ekibi ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Elneny'nin piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Elneny geri mi dönüyor? Arsenal'le görüşme...

Hatırlanacağı üzere Teknik Direktörü sezon başında Elneny'nin takımda tutulması gerektiğini dile getirmişti.

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