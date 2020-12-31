Krmencik’e sarı ışık

Siyah-beyazlıların transferine sıcak baktığı Krmencik, yarım devre için 1 milyon euro, gelecek sezon içinse 2 milyon euro'da diretmeye devam ettiği için başkan Çebi görüşmelerin askıya alınmasını istedi. Çebi'nin "Kendisini istemeyen takımı, kiralama bedeli bile almadan göndermeye hazır. Futbolcunun aklı ise hala çok para kazanmakta. Önce ben iyi olayım, hak edeyim, beni neden bedava gönderiyorlar diye düşünmeli" diyerek görüşmelerin ertelenmesini istedi.