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'ın hedefi Niasse konuştu! Oynamak istediği lig...

'ın hedefleri arasında yer alan ve bir dönem Türkiye'de Akhisar'da da forma giyen , oynamak istediği ligi açıkladı. Peki, şu anda boşta bulunan golcü futbolcu hangi ligde oynamak istiyor? İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 20:41
Beşiktaş'ın transfer hedefi Niasse konuştu! Oynamak istediği lig...

Omar Niasse, Temmuz 2020'de Everton'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. için adı 'la da anılan Niasse, İngiltere'de kalmak istediğini açıkladı.

Daha önce Türkiye'de Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, Sam Allardyce'ın takımı West Bromwich'e sıcak bakıyor.

"ADA'DA KALMAK İSTİYORUM"

30 yaşındaki forvet oyuncusu açıklamasında; "Big Sam'i tanıyorum ve çok iyi bir ilişkimiz var. Beni Everton zamanından biliyor. Championship'te bile oynamak isterim ama İngiltere'de kalmak istiyorum. Yeni bir meydan okumaya hazırım." dedi.

30 yaşındaki Omar Niasse, Everton'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. Forvet oyuncusu daha önce Akhisar dışında Hull City ve Lokomotiv Moskova formalarını terletti.

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