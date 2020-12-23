Haberler Beşiktaş Anderson Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Canlı yayında açıkladı!

Anderson Beşiktaş'a gelecek mi? Canlı yayında açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberi: , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.  programına bağlanarak siyah beyazlıların Anderson gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister ama girişimimiz yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:10
Anderson Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Canlı yayında açıkladı!

Siyah beyazlıların eski oyuncusu Anderson , yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

, bu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

programına bağlanarak siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

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