Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın mecburi rotasyonu! O isimleri kullanacak

'ın mecburi rotasyonu! O isimleri kullanacak

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta, corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımdan ayrı kalan oyuncularla, sakat ve cezalı isimlerin yokluğu can sıkıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , Medipol maçında mecburi bir rotasyona gidecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 08:05
Sergen Yalçın'ın mecburi rotasyonu! O isimleri kullanacak

Milli aranın ardından ve ile art arta iki kritik maça çıkacak olan 'ta 8 futbolcunun corona virüsü nedeniyle izolasyonda olması, kaleci Ersin'in cezası ve sakatlıklar teknik heyeti zor durumda bıraktı. İlk 11'i belirlemeye çalışan teknik direktör 'ın bir başka sorunu ise antrenmanlara kaleciler dahil toplamda 14 futbolcunun çıkması.

GÖZLER İZOLASYON SÜRESİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli hoca Başakşehir maçı için sil baştan kadro kurmaya çalışacak. Sergen Yalçın'ın ön liberoda görev yapan Josef de Souza'yı stopere çekip Montero ile birlikte oynatmayı planladığı, Dorukhan Toköz'ü ise sağ bek olarak sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. İzolasyon süresinin 10 güne çekilmesi ve yeni testlerin negatif çıkması halinde Yalçın, en azından defans bloğunda rahatlamış olacak.

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Sağ bacak arka baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 Ekim tarihinden bu yana takımdan ayrı kalan ve iki maçta forma giyemeyen 'nin büyük bir ihtimalle Medipol Başakşehir maçına yetişeceği belirtildi. Çalışmalarını salonda sürdüren yıldız futbolcunun, yarından itibaren antrenmanlarda takımla birlikte yer alması bekleniyor.

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