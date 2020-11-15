Sergen Yalçın'ın mecburi rotasyonu! O isimleri kullanacak

Milli aranın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe ile art arta iki kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ta 8 futbolcunun corona virüsü nedeniyle izolasyonda olması, kaleci Ersin'in cezası ve sakatlıklar teknik heyeti zor durumda bıraktı. İlk 11'i belirlemeye çalışan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir başka sorunu ise antrenmanlara kaleciler dahil toplamda 14 futbolcunun çıkması.

GÖZLER İZOLASYON SÜRESİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli hoca Başakşehir maçı için sil baştan kadro kurmaya çalışacak. Sergen Yalçın'ın ön liberoda görev yapan Josef de Souza'yı stopere çekip Montero ile birlikte oynatmayı planladığı, Dorukhan Toköz'ü ise sağ bek olarak sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. İzolasyon süresinin 10 güne çekilmesi ve yeni testlerin negatif çıkması halinde Yalçın, en azından defans bloğunda rahatlamış olacak.

GÖKHAN TÖRE'DEN İYİ HABER GELDİ

Sağ bacak arka baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 Ekim tarihinden bu yana takımdan ayrı kalan ve iki maçta forma giyemeyen Gökhan Töre'nin büyük bir ihtimalle Medipol Başakşehir maçına yetişeceği belirtildi. Çalışmalarını salonda sürdüren yıldız futbolcunun, yarından itibaren antrenmanlarda takımla birlikte yer alması bekleniyor.