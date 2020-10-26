Haberler Beşiktaş Kartal çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

çıkış peşinde! İşte 'ın maçı 11'i

Son 2 maçını kaybedip sezon sadece 4 puan toplayabilen , Denizlispor karşısında kötü seriyi bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda tek parola ‘mutlak 3 puan’ olacak. İşte 'ın Denizlispor maçı 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 22:33 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kartal çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

, 'in 6. haftasında bugün Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ligde oynadığı 4 karşılaşmada sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı takımın 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup olarak ayrıldı. Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan BAY geçti. Denizli ise 5 karşılaşmada bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi alarak 5 puan topladı. Geçen sezona benzer bir başlangıçla bu sezona başlayan Beşiktaş, Denizli karşısında çıkış arayacak.

KABUSU BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Kara , geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı göstermişti. Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek 4 puan elde etmişti. Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah- beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bu sezon bunu tersine çevirmeye çalışacak. Lig yarışından erken kopmak istemeyen Kartal, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, , Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, , Aboubakar.

41
Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta Kartal 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi

13
Beşiktaş, Denizlispor'a ligde 13 maçtır yenilmiyor. Denizlispor ise ligde Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2004-05 sezonunda Denizli'de oynanan mücadelede 3-1'lik skorla alırken, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı. Rekabetteki son 13 karşılaşmada ise Beşiktaş 12 kez galip gelirken 1 maç berabere sonuçlandı

12
Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, Denizli'de oynanan 19 mücadelenin 12'sini kazanırken, sadece 3 kez yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Denizli'de siyah- beyazlıların 38 golüne, yeşilsiyahlılar 18 golle karşılık verdi.

KAFİLEDE 21 OYUNCU
Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanına götürdüğü oyuncular ise şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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