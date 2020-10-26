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Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 6. haftasının kapanış gününde , deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda bu karşılaşma öncesi önemli eksikler var. , corona virüsü tedavisi nedeniyle , Hasic ne Nkoudou ise sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecekler. Ligdeki kötü gidişatı durdurmak isteyen 'ın öğrencileri, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Ev sahibi takım Denizlispor ise ligde alt sıralardan kurtulmak için Beşiktaş maçını çıkış olarak görüyor. Peki, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:39
Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 6. haftasının kapanış gününde , Denizlispor deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 19. sırada yer alırken, ev sahibi ekip ise 5 puanla 18. sırada... İki takım da kötü gidişata son vermek için mutlak 3 puanı hedefliyor.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, , Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, , Aboubakar


İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR

Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde, corona virüsüne yakalanan ve karantinada bulunan , sakatlıkları bulunan ile Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı. Ev sahibi takımda ise sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile , Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon 'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

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