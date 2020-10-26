Denizlispor 2-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Alper Ulusyo'un yönettiği zorlu mücadele, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Atiba, Aboubakar (pen.) ve Larin kaydetti.

Ev sahibi Denizlispor'un golleri ise Mesanovic ve Sacko'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7 yaptı, Denizlispor ise 5 puanda kaldı.

JOSEF KIZARDI

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza zorlu karşılaşmada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Yıldız futbolcu 67'inci dakikada VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı. Josef de Souza oyundan çıkarken maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 Ekim tarihinde oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçından karşılaşmadan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPTI

Konuk ekipte yeni transferler Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Sergen Yalçın, sağ kanatta Boyd'un yerine Larin, Gökhan Töre'nin yerine Ghazzal'ı sahaya sürdü.

MONTERO YERİNE VIDA

Savunma hattında Montero'nun yerine Vida'yı görevlendiren deneyimli teknik adam, sağ bekte Necip'in yerine Rosier'e forma verdi. Sol bekte Rıdvan'ın yerine ise Nsakala görev aldı.