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'ta taşlar yerinden oynuyor! Yabancı bir isimle...

So dakika haberleri... 'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta, eleştirilerin odağında komitesi var. Siyah-beyazlılarda başkan 'nin duruma el atacağı öğrenildi. Öte yandan, sportif direktörlük görevi için yabancı bir isimle görüşüldüğü ifade ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:25 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:30
Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor! Yabancı bir isimle...

'ta beklentilerin altında kalan yaz döneminin ardından yönetim 'değişim' kararı aldı... Transfer ve oyuncu izleme sorumlusu Erdal Torunoğulları olmasına rağmen süreçte farklı isimler de yer almış ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sorunlar çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre özellikle Nikola Kalinic ve Nazım Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Başkan Vekili Cenk Sümer'in artık transfere karışmayacağı öğrenildi. Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Başkan 'nin Sümer'i farklı bir göreve kaydıracağı ifade edildi.

YABANCI BİR İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR!

Futbol A.Ş.'nin kasım ayında yapılacak genel kurulda yeni isimlerin görev alacağı belirtildi. Bu arada kulüpte sportif direktörlük konusunun da yeniden gündeme geldiği ve yabancı bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

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