Serkan Kırıntılı adım adım Beşiktaş'a! Görüşmeler başlıyor

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'un 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

Dönemin teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı Kırıntılı, sözleşmesini feshedebilmek adına girişimlere başladı.

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan 35 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı kulüp ile bağlarını koparmasının hemen ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.

YALÇIN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Serkan Kırıntılı, 2017-18 sezonunda Konyaspor'un başında bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesini bulunan Kırıntılı, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü.