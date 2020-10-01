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adım adım 'a! Görüşmeler başlıyor

İttifak Holding ile bağlarını koparmaya hazırlanan 35 yaşındaki milli kaleci , sözleşmesini feshetmesinin ardından ile görüşmelere başlayacak. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:26
Serkan Kırıntılı adım adım Beşiktaş'a! Görüşmeler başlıyor

Geçtiğimiz sezon 'un 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan , 'in 28. haftasında ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

Dönemin 'ın kadro dışı bıraktığı Kırıntılı, sözleşmesini feshedebilmek adına girişimlere başladı.

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan 35 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı kulüp ile bağlarını koparmasının hemen ardından ile görüşmelere başlayacak.

YALÇIN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Serkan Kırıntılı, 2017-18 sezonunda Konyaspor'un başında bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesini bulunan Kırıntılı, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü.

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