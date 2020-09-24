Saygı duyuyoruz

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, Rio Ave maçı öncesinde konuştu. Portekiz ekibini değerlendiren Murat Şahin, "Rakibimizin son 4 maçını izledik, kesinlikle saygı duyulması gereken bir rakip. Evimizdeyiz, seyircimiz yok ama içeride olmanın ufak da olsa avantajı var, bunu kullanmak istiyoruz. Rakibimiz, topa sahip olmaya çalışan, Portekiz'in 3 takımından sonra topa en çok sahip olan ekiplerden biri. Az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan bir ekip. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.



ATIBA, N'KOUDOU, JOSEF DE SOUZA YOK!

Murat Şahin üç oyuncularının kesinlikle forma giyemeyeceklerini belirterek şöyle devam etti: "Atiba'yı kullanma imkanımız yok. Ufak ağrıları var, iki gündür idmana çıkmıyor. N'Koudou uzun süredir bizimle değil, iki gündür idmanlara başladı. Josef de Souza'nın evraksal işlemleri de var, hazırlık süreci de sürüyor. Ama bunun adı rotasyon değil, o başka bir şey. Biz elimizdeki tüm kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın veya Konya maçında oynayacak herkes yarın da oynayabilir Konya maçında da oynayabilir."



SÜREÇ HALEN DEVAM EDiYOR

Yardımcı teknik adam Murat Şahin, tam kadro olunca sorun kalmayacağını belirterek, "Eksikleri düzeltmek için çalışıyoruz. Oyuncular tam anlamıyla hazır olunca bunları çözecek kapasitede oyuncular oldukları için buradalar. Bir anda çözülecek ve çözüme ulaşacak bir konu değil, bir süreç lazım, biz de sürecin içindeyiz, hala devam ediyor süreç" diye konuştu.