Beşiktaş Rio Ave Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor. Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi corona virüsü testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Rio Ave'yi konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak.

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MURAT ŞAHİN: İÇERİDE OYNAMANIN AZ DA OLSA AVANTAJI VAR

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Şahin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, turu geçmek için tek maçlık bir mücadele vereceklerine dikkati çekerek, "Önem verdiğimiz, iyi hazırladığımızı düşündüğümüz bir maça çıkacağız. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Seyircimizden yoksun sahaya çıkacağız, buna rağmen içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz" dedi