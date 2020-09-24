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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

3. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda galip gelen taraf tur atlayacak ve adını play-off'lara yazdıracak. Turnuvadaki temsilcilerimizden , sahasında Portekiz Ligi takımlarından 'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda N'Koudou, Josef de Souza ve Atiba bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:15
Beşiktaş Rio Ave Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak. Temsilcimiz da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi 'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor. Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü ; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi corona virüsü testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör , karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Rio Ave'yi konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Rio Ave maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

MURAT ŞAHİN: İÇERİDE OYNAMANIN AZ DA OLSA AVANTAJI VAR

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Şahin, BJK 'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, turu geçmek için tek maçlık bir mücadele vereceklerine dikkati çekerek, "Önem verdiğimiz, iyi hazırladığımızı düşündüğümüz bir maça çıkacağız. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Seyircimizden yoksun sahaya çıkacağız, buna rağmen içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz" dedi

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