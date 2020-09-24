Beşiktaş Aboubakar'ın partnerini buldu: Miguel Borja!

Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katacak forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın, bir diğer golcü adayı belli oldu.

Şili basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, gündeminde bu kez Miguel Borja'yı aldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Borja, Beşiktaş'ı ciddi anlamda düşünüyor.

WINNER BİR TAKIM İSTiYOR

Öte yandan Avrupa'ya dönmek istediği bilinen Borja, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Bana Avrupa denildiğinde, yarım kalan bir masalın sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir takıma gidersem kupalar kazanmak ve iz bırakmak istiyorum." dedi.

Miguel Borja bu sezon 11 maça çıkarken 5 gol 2 asistle oynadı.