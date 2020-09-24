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Aboubakar'ın partnerini buldu: !

'ta son dakika transfer haberi... Eski golcülerinden Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Kamerunlu golcünün yanına getireceği ismi buldu. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın yeni forvet adayı oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:47
Beşiktaş Aboubakar'ın partnerini buldu: Miguel Borja!

Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katacak forvet hattını güçlendirmeyi planlayan 'ın, bir diğer golcü adayı belli oldu.

Şili basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, gündeminde bu kez 'yı aldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Borja, Beşiktaş'ı ciddi anlamda düşünüyor.

WINNER BİR TAKIM İSTiYOR
Öte yandan Avrupa'ya dönmek istediği bilinen Borja, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Bana Avrupa denildiğinde, yarım kalan bir masalın sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir takıma gidersem kupalar kazanmak ve iz bırakmak istiyorum." dedi.

Miguel Borja bu sezon 11 maça çıkarken 5 gol 2 asistle oynadı.

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