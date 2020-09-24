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'den 'a icra!

Sezon başında eski takımı 'nin yolunu tutan tecrübeli futbolcu 'in, 'taki ödemeleri için icra takibi başlattığı ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:29
Caner Erkin'den Beşiktaş'a icra!

, eylül ayında oyunculardan 'Borçsuzluk kağıdı' almak zorunda ancak yönetim, eski futbolcuları 'den gelen hamle ile şaşkınlık yaşadı. Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun ödemeler için icra takibi başlattığı ifade edildi.

Eski basketbol şube direktörü olan Turhan Koray'ın da icra takibi başlattığı belirtilirken, Voleybol Takımı'nın eski kaptanı de alacağı 66 bin TL'nin tahsili için icra başlattı.

Beşiktaş kulübünün icra takibine itiraz etmesi üzerine Bilge bu kez itirazın iptali edilmesi için dava açarak, itirazına konu alacak miktarının yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı verilmesini talep etti.

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