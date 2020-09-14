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'tan atağı! İşte yapılan teklif

Son dakika haberine göre; Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 2 takımında oynayan sağ bek için temasa geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:03
Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için harekete geçen , II forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

İŞTE YAPILAN TEKLİF
A Spor'un haberine göre; Kara Kartal, genç sağ bek için 500 bin Euro teklif etti.

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MERT YILMAZ KİMDİR?
Mert Yılmaz Alman doğumlu, şu anda Bayern Münih II'nin savunucusu olarak oynayan bir Türk futbolcudur.

21 yaşındaki sağ bek 2018 yılında RB Leipzig altyapısından Bayern Münih'e oldu. Mert Yılmaz, 11 kez Türkiye Genç Milli Takım forması giydi.

Boy: 1,74 m
Şu andaki takımları: FC Bayern München II (#2 / Defans), Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı (Defans)