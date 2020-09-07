Beşiktaş için Thierry Correia iddiası
İspanyollar, Valencia’nın 21 yaşındaki sağ beki Thierry Correia için kiralama pazarlıklarının başladığını öne sürdü.
Kartal'la ilgili bir iddia da İspanya'dan geldi. Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın sürpriz bir isim için görüşmelere başladığı öne sürüldü…
Siyah-beyazlıların Valencia'da forma giyen Thierry Correia ile kiralama görüşmelerine başladığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralamak istediği ilk etapta Valencia'nın bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi. Görüşmelerin yakında sonuçlanacağı belirtildi
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- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş için Thierry Correia iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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