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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Beşiktaş için Thierry Correia iddiası

İspanyollar, Valencia’nın 21 yaşındaki sağ beki için kiralama pazarlıklarının başladığını öne sürdü.

Kartal'la ilgili bir iddia da İspanya'dan geldi. Sağ bek arayışlarına devam eden 'ın sürpriz bir isim için görüşmelere başladığı öne sürüldü…

Siyah-beyazlıların Valencia'da forma giyen ile kiralama görüşmelerine başladığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralamak istediği ilk etapta Valencia'nın bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi. Görüşmelerin yakında sonuçlanacağı belirtildi

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  1. 7.9.2020
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