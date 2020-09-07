Beşiktaş için Thierry Correia iddiası

Kartal'la ilgili bir iddia da İspanya'dan geldi. Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın sürpriz bir isim için görüşmelere başladığı öne sürüldü…

Siyah-beyazlıların Valencia'da forma giyen Thierry Correia ile kiralama görüşmelerine başladığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralamak istediği ilk etapta Valencia'nın bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi. Görüşmelerin yakında sonuçlanacağı belirtildi

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