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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ta De sürprizi

Beşiktaş'ta Josef De Souza sürprizi

F.Bahçeli eski yıldız ile masaya oturan siyah-beyazlılar 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Maaş konusunda anlaşma sağlanamadı, görüşmeler sürüyor

Sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta gündeme bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli de geldi. Siyah beyazlıların Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan 31 yaşındaki ön libero ile temas kurduğu ve 1+1 yılık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü transfer operasyonunda yapılan ilk görüşmede taraflar arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı bildirildi ancak birkaç gün içinde yeniden masaya oturulacağı da gelen haberler arasında.

Josef son olarak Al-AHli ile sözleşmesini feshedip boşa çıkmıştı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu transfer gelişmesinin duyulmasıyla birlikte Josef transferini oylamaya açtı. Genel görüş ise "Gerek yok" olarak ağırlık kazandı.

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  1. 7.9.2020
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