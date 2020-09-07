F.Bahçeli eski yıldız ile masaya oturan siyah-beyazlılar 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Maaş konusunda anlaşma sağlanamadı, görüşmeler sürüyor
Sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza geldi. Siyah beyazlıların Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan 31 yaşındaki ön libero ile temas kurduğu ve 1+1 yılık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.
Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü transfer operasyonunda yapılan ilk görüşmede taraflar arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı bildirildi ancak birkaç gün içinde yeniden masaya oturulacağı da gelen haberler arasında.
Josef son olarak Al-AHli ile sözleşmesini feshedip boşa çıkmıştı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu transfer gelişmesinin duyulmasıyla birlikte Josef transferini oylamaya açtı. Genel görüş ise "Gerek yok" olarak ağırlık kazandı.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Josef De Souza sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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