Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Koita, Kalinic, Nazım Sangare...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Kalinic, Davide Santon ve Koita gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın transfer listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Beşiktaş, Nikola Kalinic ile her konuda anlaşma sağlarken, Atletico Madrid'le görüşmelerin devam edildiği belirtildi.
DAVIDE SANTON
Beşiktaş'ın görüştüğü sağ bek adaylarından Santon limite atıldı. Roma'nın rotasyon oyuncuları arasında 1.1 milyon euro ile en az alan oyuncularından birisi olan Santon için İtalyan kulübü maliyetinin tümümün karşılanması durumunda kiralama bedeli talep etmedi. Ancak Beşiktaş buna rağmen Santon'un maaşının 500 bin euro'sunun da Roma tarafından ödenmeye devam etmesini, aksi takdirde transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
KOITA
Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.
MARKUS HENRIKSEN
Beşiktaş, Markus Henriksen'i gündemine aldı. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor. Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.
VINCENT ABOUBAKAR
Transferden sorumlu idarecilerin dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu yıldıza soğuk baktığı öğrenildi. Teknik ekibin ise oyuncu için "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir' raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan golcü futbolcunun, 1.5 milyon Euro seviyelerine inmeye olumlu yaklaştığı ancak yönetimin kafasındaki rakamın 750 bin Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
ZE LUIS
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'i tekrar gündemine aldı. Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyururken; hücum hattını Mehdi Taremi ve Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Koita, Kalinic, Nazım Sangare... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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