Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılık... Siyah-beyazlılar Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;
"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 22:34
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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