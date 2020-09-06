Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."