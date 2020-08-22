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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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kadrosu hazır

PAOK kadrosu hazır

’ın kadrosu belli oldu. transferler , N’Sakala ve listeye yazıldı. Mirin kadroda yer almadı.

, ile salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı takım listesini açıkladı. Beşiktaş'ta Nicolas- Isimat Mirin kadroda yer almadı. Genç oyunculardan Ajdin kadroda kendine yer buldu. transferler , N'Sakala ve listeye yazılırken, forvet olarak Cyle dikkat çekti. Beşiktaş'ın UEFA bildirdiği listede yer alan oyuncular şunlar: "Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'koudou, N'sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, , Rıdvan, Utku, Vida, Güven." Öte yandan siyah-beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı taktik ağırlıklı çalışma ile sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
  1. 22.8.2020
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