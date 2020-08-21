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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta son durum!

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 25 Ağustos günü UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK ile karşılaşacak olan 'ta Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Davide Santon, Modeste ve Cervi gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

KOITA

AEK maçına kadar forvet transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş yetkilileri Kasımpaşa forması giyen Koita'yı gündemine aldı. Kulüp yetkilileri arasında ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

LEMINA

Beşiktaş geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı gündemine aldı. Ancak futbolcunun son paylaşımı Galatasaray'a daha yakın olduğu izlenimini yarattı.

GÖKHAN TÖRE

Başkanı Adil Gevrek, siyah-beyazlı kulübün yeniden renklerine katmak istediği ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fakat dün (Önceki gün) kampta olması gerekiyordu, antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

PAPISS CISSE

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Beşiktaş flörtü sürüyor. Şuan boşta olan Cisse ile maaş konusunda bir anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Papiss Cisse Beşiktaş'ın ilgisini kabul ederken, gelecek tekliflere açık olduğunu da belirti.

ANTHONY MODESTE

Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için uzun bir süre uğraş verdiği forvet , Beşiktaş'ın radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Modeste Beşiktaş'a çok yakın.

NIKOLA KALINIC

Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.

TINO KADEWERE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, O. 'un genç forveti ile ilgileniyor. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı Ekambi'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı.

ELNENY

Geçtiğimiz sezon Arsenal'den kiralanan Elneny, Beşiktaş'a veda etti. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 15:45
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