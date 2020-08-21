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21 Ağustos 2020, Cuma
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Kadewere sarı ışıkta

Kadewere sarı ışıkta

24 yaşındaki golcü için 'un kapısını çalan 'ı heyecanlandıran haber 'dan geldi.

24 yaşındaki golcü için 'un kapısını çalan 'ı heyecanlandıran haber 'dan geldi. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı 'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı
  1. 21.8.2020
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