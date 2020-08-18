İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş düzenlediği törenle yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar İç saha, deplasman ve alternatif formayı taraftarın beğenisine sundu.
Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni sezon formaları merak ediliyordu. Beşiktaş Kulübü, 2020-21 sezonunda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla duyurdu. Forma tanıtımında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu.
TARAFTARA FORMA ÇAĞRISI
Çebi, Beşiktaş taraftarlarına forma satın almaları yönünde çağrıda bulundu. Beşiktaş Başkanı, "Taraftarımız güçlüdür. Özel bir proje geliştirildi. Bırakmam Seni kampanyasında Adidas'ın vermek istediği bir katkı var. Camiam adına Adidas'a teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız da forma alarak desteklesinler. İnşallah keyifli bir sürece gideceğiz. Bu projenin en önemli tarafı, taraftarı içine almış olması. Adidas'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 11:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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