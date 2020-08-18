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18 Ağustos 2020, Salı
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İşte 'ın yeni sezon formaları!

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!

ekiplerinden düzenlediği törenle yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar İç saha, deplasman ve alternatif formayı taraftarın beğenisine sundu.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni sezon formaları merak ediliyordu. Kulübü, 2020-21 sezonunda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla duyurdu. Forma tanıtımında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu.

TARAFTARA FORMA ÇAĞRISI
Çebi, Beşiktaş taraftarlarına forma satın almaları yönünde çağrıda bulundu. Beşiktaş Başkanı, "Taraftarımız güçlüdür. Özel bir proje geliştirildi. Bırakmam Seni kampanyasında Adidas'ın vermek istediği bir katkı var. Camiam adına Adidas'a teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız da forma alarak desteklesinler. İnşallah keyifli bir sürece gideceğiz. Bu projenin en önemli tarafı, taraftarı içine almış olması. Adidas'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...




  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 11:38
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