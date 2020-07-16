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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Nani önerdi harekete geçti! Ljajic'in yerine 19'luk yıldız

Nani önerdi Beşiktaş harekete geçti! Ljajic'in yerine 19'luk yıldız

Adem Ljajic'in indirime yanaşmaması nedeniyle arayışlarını hızlandıran 'a eski Fenerbahçeli Nani'den flaş bir öneri geldi. Siyah-beyazlılar, ’la olan sözleşmesini erken bitiren için harekete geçti. İşte detaylar...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , genç isimleri yakın takibe aldı. Bu isimlerden biri de ... 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. F.Bahçe'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti. Daha önce F.Bahçe'ye önerilen genç yıldızla ilgili son karar, Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. Yılda 2.2 milyon euro kazanan Sırp oyuncunun indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine arayışları yeniden hız kazandı. Siyah-beyazlılar, 'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

İngiliz basını genç futbolcu Angel Gomes için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve 'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den ise 1 haftadır iddialar devam etmesine rağmen ses çıkmadı. Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, 'dan ve 'dan bazı sesler var ancak resmi teklif yok. Beşiktaş ise bu sessizlikten yararlanarak Luiz Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.

46 GOLE DİREKT KATKI

10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 16.7.2020
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