Nani önerdi Beşiktaş harekete geçti! Ljajic'in yerine 19'luk yıldız
Adem Ljajic'in indirime yanaşmaması nedeniyle 10 numara arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'a eski Fenerbahçeli Nani'den flaş bir öneri geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United’la olan sözleşmesini erken bitiren Angel Gomes için harekete geçti. İşte detaylar...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç isimleri yakın takibe aldı. Bu isimlerden biri de Angel Gomes... 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. F.Bahçe'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti. Daha önce F.Bahçe'ye önerilen genç yıldızla ilgili son karar, Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. Yılda 2.2 milyon euro kazanan Sırp oyuncunun indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine 10 numara arayışları yeniden hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Manchester United'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
İngiliz basını genç futbolcu Angel Gomes için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve Chelsea'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den ise 1 haftadır iddialar devam etmesine rağmen ses çıkmadı. Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı sesler var ancak resmi teklif yok. Beşiktaş ise bu sessizlikten yararlanarak Luiz Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.
46 GOLE DİREKT KATKI
10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 16.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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