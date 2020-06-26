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26 Haziran 2020, Cuma
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Ninua tam isabet

Ninua tam isabet

'ın yeni sezon listesindeki 21 yaşındaki için takım hocası, “Beşiktaş onu alabilirse gerçek bir yıldız kazanır” dedi.

'ın listesindeki isimlerden biri olan 21 yaşındaki orta saha ile ilgili Takım hocasından çarpıcı bir yorum geldi. Teknik direktör Vladimir Weiss, "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Uluslar Ligi elemelerinde A milli takımda ona şans vermeyi düşünüyorum. Beşiktaş, 'de birçok kupası olan, en başarılı kulüplerden bir tanesi. Bu transferi gerçekleştirirse, Nika'nın böyle büyük bir kulüpte başarılı olmasını isterim.

Nika Ninua, konsantre olduğunda yeteneklerini sergileyebilen ve büyük bir futbolcu olma potansiyeline sahip bir oyuncu. Transferi gerçekleşirse, oyuncunun kariyeri açısından da büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ali BARANSEL

  1. 26.6.2020
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