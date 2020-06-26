Ninua tam isabet
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki 21 yaşındaki Nika Ninua için Gürcistan Milli takım hocası, “Beşiktaş onu alabilirse gerçek bir yıldız kazanır” dedi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan 21 yaşındaki orta saha Nika Ninua ile ilgili Gürcistan Milli Takım hocasından çarpıcı bir yorum geldi. Teknik direktör Vladimir Weiss, "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. UEFA Uluslar Ligi elemelerinde A milli takımda ona şans vermeyi düşünüyorum. Beşiktaş, Türkiye'de birçok kupası olan, en başarılı kulüplerden bir tanesi. Bu transferi gerçekleştirirse, Nika'nın böyle büyük bir kulüpte başarılı olmasını isterim.
Nika Ninua, konsantre olduğunda yeteneklerini sergileyebilen ve büyük bir futbolcu olma potansiyeline sahip bir oyuncu. Transferi gerçekleşirse, oyuncunun kariyeri açısından da büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.
Ali BARANSEL
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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