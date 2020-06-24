Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Gürcü orta saha...

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi. Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Gürcü basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.

NIKA NINUA KİMDİR?

Nika Ninua, 22 Haziran 1999 yılında Tiflis'te doğdu. Gürcü oyuncu merkez orta saha olarak görev alıyor.

1.86 cm boyundaki Ninua, Dinamo Tiflis forması giyiyor. Ninua'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.