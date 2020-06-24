Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Gürcü orta saha... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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transferde düğmeye bastı! Gürcü orta saha...

Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Gürcü orta saha...

Önümüzdeki sezon için hedeflerini yüksek tutan için transferde birçok isim yazılıp çiziliyor. Gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren için bu kez basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, 'ın, 'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı ettiği iddia edildi. Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Gürcü basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.

NIKA NINUA KİMDİR?
Nika Ninua, 22 Haziran 1999 yılında Tiflis'te doğdu. Gürcü oyuncu merkez orta saha olarak görev alıyor.

1.86 cm boyundaki Ninua, Dinamo Tiflis forması giyiyor. Ninua'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

  1. 24.06.2020
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