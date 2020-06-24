Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!
Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşmasının ardından, gelecek sezon için yatırımlarını hızlandıran Beşiktaş, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon takıma yapılacak takviyelerin yanında, bazı isimlerle de yollarını ayıracak siyah-beyazlılarda yolların ayrılacağı oyuncular belli olmaya başladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'a devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transfer edilen ve geleceği tartışılan Kevin-Prince Boateng ile ilgili karar verildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Ganalı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, Boateng ile önceki gün bir görüşme yaparken, ayrılık kararı tebliğ edilerek gelecek sezon kadroda yer almayacağı iletildi. Beşiktaş ile 6 aylık periyot için 325 bin Euro karşılığında el sıkışan Boateng'in ek olarak kontratında '10 maçta ilk 11'de oynarsa sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi vardı.
Boateng'in kontratındaki söz konusu madde de kaldırıldı. Bu sezon Beşiktaş'ta 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta görev yapan futbolcunun, ligde kalan 6 haftalık periyodun tamamında oynamak istemediği için söz konusu maddeyi kaldırdığı belirtiliyor. (Yeni Asır)
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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