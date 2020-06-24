Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'a devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transfer edilen ve geleceği tartışılan Kevin-Prince Boateng ile ilgili karar verildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Ganalı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, Boateng ile önceki gün bir görüşme yaparken, ayrılık kararı tebliğ edilerek gelecek sezon kadroda yer almayacağı iletildi. Beşiktaş ile 6 aylık periyot için 325 bin Euro karşılığında el sıkışan Boateng'in ek olarak kontratında '10 maçta ilk 11'de oynarsa sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi vardı.

Boateng'in kontratındaki söz konusu madde de kaldırıldı. Bu sezon Beşiktaş'ta 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta görev yapan futbolcunun, ligde kalan 6 haftalık periyodun tamamında oynamak istemediği için söz konusu maddeyi kaldırdığı belirtiliyor. (Yeni Asır)