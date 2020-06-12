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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Marca'dan Boateng'e övgü! "Hangi gezegenden geldin?"

'dan Kevin-Prince Boateng'e övgü! "Hangi gezegenden geldin?"

Marca'dan Kevin-Prince Boateng'e övgü! "Hangi gezegenden geldin?"

'nın önde gelen basın kuruluşlarından , Beşikta'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in antrenmanda attığı golü paylaşarak, "Hangi gezegenden geldin?" notunu düştü.

'in 27. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren , Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in idman esnasında kaydettiği bir golü, " iftiharla sunar" notuyla paylaşmıştı.

İspanyol gazetesi da Boateng'in attığı golü hesabından paylaşırken, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin?" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Beşiktaşlı Boateng'den jeneriklik gol!
  1. 12.06.2020
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