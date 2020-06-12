Marca'dan Kevin-Prince Boateng'e övgü! "Hangi gezegenden geldin?"
İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Beşikta'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in antrenmanda attığı golü paylaşarak, "Hangi gezegenden geldin?" notunu düştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in idman esnasında kaydettiği bir golü, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşmıştı.
İspanyol gazetesi Marca da Boateng'in attığı golü hesabından paylaşırken, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin?" ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
- 12.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marca'dan Kevin-Prince Boateng'e övgü! "Hangi gezegenden geldin?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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