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28 Haziran 2020, Pazar
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Boateng’te geri sayım

Boateng’te geri sayım

'ta 10 maçta 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan , kalan 5 maçın en az 4'ünde 45 dakika ya da daha fazla oynaması halinde seneye de siyah-beyazlı formayı giyecek.

'ta 10 maçta 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan , kalan 5 maçın en az 4'ünde 45 dakika ya da daha fazla oynaması halinde seneye de siyah-beyazlı formayı giyecek.
  1. 28.6.2020
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