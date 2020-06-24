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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Gökhan Gönül ile anlaşma sağlandı! 1+1 yıl...

Son dakika: 'ta kaldı!

Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!

Son dakika... Son günlerde 'ta kalıp kalmayacağı merak edilen tecrübeli futbolcu 'ün geleceği belli oldu. A Spor'un haberine göre ismi Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu, siyah-beyazlılar ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

'ta hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. 'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Fanatik Siyah-Beyazlı takımın Gökhan Gönül ile yola devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.

Bu arada Başkan 'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:55
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