Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!
Son dakika... Son günlerde Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün geleceği belli oldu. A Spor'un haberine göre ismi Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu, siyah-beyazlılar ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Fanatik Siyah-Beyazlı takımın Gökhan Gönül ile yola devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.
Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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