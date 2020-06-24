Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Fanatik Siyah-Beyazlı takımın Gökhan Gönül ile yola devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor.