Gökhan 2 yıllık anlaşma istedi

Sözleşmesi sona erecek futbolcu, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme isterken, Beşiktaş yönetimi Gökhan'a yıllık 300 bin euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Bu arada F.Bahçe'nin de Gökhan'a 1+1 senelik bir teklifte bulunduğu ve haber beklediği öğrenildi.