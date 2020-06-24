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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Gökhan 2 yıllık anlaşma istedi

Gökhan 2 yıllık anlaşma istedi

Gökhan 2 yıllık anlaşma istedi

Siyah-beyazlı ekipte geleceği merak edilen isimlerden biri de sağ bek . formasıyla 4'üncü sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, gösterdiği performans ve ortaya koyduğu karakterle taraftarların sevdiği isimlerin başında geliyor.

Sözleşmesi sona erecek futbolcu, 'tan 2 yıllık sözleşme isterken, Beşiktaş yönetimi Gökhan'a yıllık 300 bin euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Bu arada F.Bahçe'nin de Gökhan'a 1+1 senelik bir teklifte bulunduğu ve haber beklediği öğrenildi.

  1. 24.6.2020
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