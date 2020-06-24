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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden resmi teklif!

'tan 'ye resmi teklif!

Beşiktaş'tan Doğukan İnci'ye resmi teklif!

çalışmalarını sürdüren , 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen 21 yaşındaki için resmi teklif yaptı. , 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci için Beşiktaş’ın resmi teklif yaptığını açıkladı.

, için 'ın resmi teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Radyospor'da Anadolu Ateşi programına katılan Tolungüç, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi teklifi geldi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesinde Lille'in de ilgisi vardı fakat bu transfer gerçekleşmedi" dedi. 1999 İzmir doğumlu Doğukan, futbola altyapısında başladı. 2013'te Altınordu'ya transfer olan ve alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel oldu. 2017-18'de A takıma yükselen 21 yaşındaki sol kanat, ilk sezonunda 10 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu, 29 maçta 6 gol atmayı başardı. Forvette de oynayabilen Doğukan, bu sezon 25 maçta 12 gol atarken, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.


  1. 24.6.2020
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