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24 Haziran 2020, Çarşamba
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kondisyon yüklemesi yaptı

Kartal kondisyon yüklemesi yaptı

maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. bugün de tek idman yapacak.

maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. bugün de tek idman yapacak.

  1. 24.6.2020
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