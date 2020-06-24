Kartal kondisyon yüklemesi yaptı

Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdmanda 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Kartal bugün de tek idman yapacak.