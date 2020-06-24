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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Erkin resmen gitti

Caner Erkin resmen gitti

'ta sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve geleceği merak edilen Erkin ile Gökhan Gönül'den, Caner'in geleceği netleşti.

Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur , Radyospor'a yaptığı açıklamada, " ile görüştüm, 'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Altıparmak, hiçbir takımla anlaşmadıklarını da vurgularken, "Şu anda G.Saray ya da F.Bahçe'ye verilmiş bir sözümüz yok. Kimseyle görüşmedik. Yurt dışı ihtimali de var. İnter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 24.6.2020
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