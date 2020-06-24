Caner Erkin resmen gitti

Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile görüştüm, Caner'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Altıparmak, hiçbir takımla anlaşmadıklarını da vurgularken, "Şu anda G.Saray ya da F.Bahçe'ye verilmiş bir sözümüz yok. Kimseyle görüşmedik. Yurt dışı ihtimali de var. İnter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.