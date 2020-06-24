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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'ta gençler bir yere gitmiyor

Beşiktaş'ta gençler bir yere gitmiyor

Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. ile görüşen yönetim, ve 'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. ile görüşen yönetim, ve 'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bir görüşme yapacağı ve ardından Utku Yuvakuran ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi.

  1. 24.6.2020
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