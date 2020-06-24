Beşiktaş'ta gençler bir yere gitmiyor

Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bir görüşme yapacağı ve ardından Utku Yuvakuran ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi.