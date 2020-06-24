Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeki rakibine tranfer çalımı atmıştı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'den başka bir yıldız için daha devreye girmişti fakat bu kez transferde şoku yaşadı. Beşiktaş elini çabuk tuttu ve mayasa oturdu.
24 Haziran 2020 Çarşamba 22:36
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Tecrübeli isim bu transferin ardından hız kesmemiş ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirmişti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

ALT YAPIDA YAPILANDIRMA BAŞLADI

Altyapıdaki yeniden yapılandırmayla işe başlayan Belözoğlu, A takım transferleri için de dört koldan çalışmalar yapıyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Belözoğlu bir yandan da Süper Lig'de gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken isimlere yoğunlaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA