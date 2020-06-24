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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeki rakibine tranfer çalımı atmıştı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'den başka bir yıldız için daha devreye girmişti fakat bu kez transferde şoku yaşadı. Beşiktaş elini çabuk tuttu ve mayasa oturdu.

24 Haziran 2020 Çarşamba 22:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





