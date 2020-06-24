Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeki rakibine tranfer çalımı atmıştı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'den başka bir yıldız için daha devreye girmişti fakat bu kez transferde şoku yaşadı. Beşiktaş elini çabuk tuttu ve mayasa oturdu.
24 Haziran 2020 Çarşamba 22:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı.
Tecrübeli isim bu transferin ardından hız kesmemiş ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirmişti.
ALT YAPIDA YAPILANDIRMA BAŞLADI
Altyapıdaki yeniden yapılandırmayla işe başlayan Belözoğlu, A takım transferleri için de dört koldan çalışmalar yapıyor.
Belözoğlu bir yandan da Süper Lig'de gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken isimlere yoğunlaşıyor.