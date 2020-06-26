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26 Haziran 2020, Cuma
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'da çifte şok

Kartal'da çifte şok

'in 29. haftasında bugün 'u konuk edecek olan 'ta çifte şok yaşanıyor. Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında ile sakatlandı.

Süper Lig'in 29. haftasında bugün 'u konuk edecek olan 'ta çifte şok yaşanıyor. Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında ile sakatlandı. MR'ları çekilen iki oyuncudan Adem Ljajic'de sağ uyluk arka adalesinde burkulma, Jeremain Lens'te ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilirken, iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı belirtildi. İki futbolcu da sakatlıkları sebebiyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Vodafone Park'taki mücadele 21.00'de başlayacak. Bu maçı kazanarak galibiyet serisine başlamak isteyen siyah-beyazlılar, lider 'in 4. sıradaki G.Saray'ı konuk edeceği haftayı üç puanla kapatarak, ilk 4 sırayla aradaki farkı kapatmak istiyor. Siyah- beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. Sırada; 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan Konya ise 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
  1. 26.6.2020
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