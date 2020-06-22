Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş mücadeleden 5-1'lik skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti. Gelecek sezon için de çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, transferde hareketli günler geçiriyordu. Kartal ilk transferini bitirmeye oldukça yakın... İşte detaylar.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.
CANER'E SÖZLEŞME YOK!
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.
4 SEZONDUR ALANYA'DA
Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.
Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı. (NTV)
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: Anlaşma sağlandı! Beşiktaş ilk transferini bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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