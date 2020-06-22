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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Anlaşma sağlandı! Kartal ilk transferini bitiriyor

Son dakika haberleri: Anlaşma sağlandı! ilk transferini bitiriyor

Son dakika transfer haberleri: Anlaşma sağlandı! Beşiktaş ilk transferini bitiriyor

'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan mücadeleden 5-1'lik skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti. Gelecek sezon için de çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, transferde hareketli günler geçiriyordu. ilk transferini bitirmeye oldukça yakın... İşte detaylar.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar, Aytemiz forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

CANER'E SÖZLEŞME YOK!
Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.

4 SEZONDUR ALANYA'DA
Kariyerinde daha önce 'nın Troyes ve 'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı. (NTV)

  1. 22.06.2020
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