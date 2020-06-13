İlgi yüzleri güldürdü

İlk bağışı başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı 'Bırakmam seni Beşiktaşım' yardım kampanyasına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Katılım sayısı saatler içinde 80 bin kişiye yaklaştı. Bu durum siyah-beyazlı yönetimin yüzünü oldukça güldürdü. Öte yandan Beşiktaş'ın resmi sitesinden bağış yapan kişi sayısı canlı olarak ilan ediliyor.