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13 Haziran 2020, Cumartesi
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İlgi yüzleri güldürdü

İlgi yüzleri güldürdü

İlk bağışı başkan 'nin yaptığı 'Bırakmam seni ' yardım kampanyasına Beşiktaşlı taraftarlar gösterdi.

İlk bağışı başkan 'nin yaptığı 'Bırakmam seni ' yardım kampanyasına Beşiktaşlı taraftarlar gösterdi. Katılım sayısı saatler içinde 80 bin kişiye yaklaştı. Bu durum siyah-beyazlı yönetimin yüzünü oldukça güldürdü. Öte yandan Beşiktaş'ın resmi sitesinden bağış yapan kişi sayısı canlı olarak ilan ediliyor.

  1. 13.6.2020
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