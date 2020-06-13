İlgi yüzleri güldürdü
İlk bağışı başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı 'Bırakmam seni Beşiktaşım' yardım kampanyasına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İlk bağışı başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı 'Bırakmam seni Beşiktaşım' yardım kampanyasına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Katılım sayısı saatler içinde 80 bin kişiye yaklaştı. Bu durum siyah-beyazlı yönetimin yüzünü oldukça güldürdü. Öte yandan Beşiktaş'ın resmi sitesinden bağış yapan kişi sayısı canlı olarak ilan ediliyor.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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